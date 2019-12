Seit zwei Jahren ist der Bahnhof Mödling als „Schutzzone“ gemäß § 36a Sicherheitspolizeigesetz ausgewiesen. Und das bleibt er auch im nächsten halben Jahr.

Die aktuelle Evaluierung habe ergeben, dass das Instrument „ein probates Mittel zur Erhöhung der Sicherheit am Bahnhof darstellt“, erklärte Bezirkshauptmann Philipp Enzinger im NÖN-Gespräch.

Im letzten halben Jahr haben Exekutivbeamte insgesamt 87 Betretungsverbote ausgesprochen. „Es wurden 44 Straftaten zur Anzeige gebracht, wobei die Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz auf zehn Anzeigen zurückgegangen sind“, präzisierte Enzinger.

"Es gibt weniger Straftaten und auch weniger Beschwerden"

Zwischen Mai und November wurden überwiegend Eigentumsdelikte und in vier Fällen Körperverletzung angezeigt. 27 Personen kehrten trotz des über sie verhängten Betretungsverbotes in die Schutzzone zurück, Verwaltungsstrafverfahren wurden eingeleitet. Nach dem NÖ Jugendschutzgesetz wurden 16 Anzeigen wegen Besitzes und/oder Konsum von Tabakwaren gelegt. Seitens der Polizei konnte beobachtet werden, dass der Bahnhof Mödling inklusive des „City Center Mödling“ und der Park & Ride-Anlage trotz signifikanten Rückgangs der Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz aufgrund der räumlichen Nähe zur Apotheke, die im Zuge des Drogenersatzprogramms frequentiert wird, „unverändert im Blickpunkt stehen“, merkte der Bezirkshauptmann an.

Für Bezirkspolizeikommandant Peter Waldinger steht fest: „Wir haben heuer bisher etwa 160 Betretungsverbote ausgestellt. Es gibt weniger Straftaten und auch weniger Beschwerden.“ Daher sieht er die Verlängerung der Schutzzone – bis 10. Mai 2020 – als durchaus positiv.

Nicht sehr angetan von der neuerlichen Verlängerung der Schutzzonen-Gültigkeit ist das Team des „WAGGON“ am Bahnhof. Martina Niederreiter, fachliche Leiterin der Jugendberatungsstelle macht im NÖN-Gespräch deutlich, dass „viele Personen schlicht und ergreifend nicht mehr den Weg zu uns schaffen. Damit verlieren wir sie aus der Betreuung, sie können unsere Angebote nicht mehr wahrnehmen“.