Versteigerung: Sokol-Jaguar kommt unter den Hammer

Erich Sokol, Jahrgang 1933, gehörte zu den prominentesten Karikaturisten der österreichischen Medienlandschaft. Von der Erotik bis zur Politik, die pointierten Bildwitze Sokols waren erst in den USA, in Hugh Hefners „Playboy“-Magazin, dann auch in seiner österreichischen Heimat erfolgreich. Hier machte er vor allem als politischer Karikaturist auf sich aufmerksam, zum Beispiel in seiner Tätigkeit für die Neue Kronen-Zeitung, trend und profil. Als Art-Direktor des Österreichischen Rundfunks war er außerdem der Erfinder des alten ikonischen Logos des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, des sogenannten „ORF-Auges“.

Wo und Wann das Auto besichtigt werden kann

Das Gefährt in sportlichem Racing green, Baujahr 1984, stammt aus der von Pininfarina stilistisch überarbeiteten XJ Serie III (1979–1992). Diese zeichnet sich durch größere Fensterflächen, einen Kühlgrill mit senkrechten Streben, neu gestaltete, größere Heckleuchten und gummibewährte Stoßfänger aus. Besichtigen kann man das Fahrzeug findet vom 15. bis 21. März von 8 bis 14 Uhr im Fahrzeug- und Technikzentrums des Dorotheums in Vösendorf, Doktor-Robert-Firneisstraße 6-8.

