Hertha Zwach ist die Bezirkssprecherin für Mödling der Volkskultur Niederösterreich – heute firmiert die Volkskultur unter dem Dach der Kultur.Region.NÖ. Ehrenamtlich engagiert sie sich seit 1998 bei der Volkskultur Niederösterreich und ist dabei selbst zur begeisterten Volkstänzerin geworden. Als Bezirkssprecherin hat sie einen vielfältigen Aufgabenbereich übernommen.

Zwach erzählt: „Es geht zwar hauptsächlich um den Volkstanz, aber nicht nur. Ich begleite, informiere und vernetze Vereine, da in der Kultur.Region auch Blasmusikvereine, Sänger, Museen vertreten sind.“

Und das natürlich alles ehrenamtlich, wiewohl es die Mödlingerin immer schon zum Ehrenamt gezogen hat, „auch wenn damit viel Arbeit rund um Organisation und Kommunikation verbunden ist“, hält Zwach fest.

Doch: „Man wird mit seinen Dingen zufriedener, wenn man sieht, wie es manchen Mitmenschen geht“, betont Zwach. So hat sie es 2001 geschafft, das Volksmusik-Festival „AufhOHRchen“ in die Stadt Mödling zu holen. Gut in Erinnerung ist noch das Fest „Stimmung im Steinbruch“ an der Goldenen Stiege in Mödling, das 2012 zum letzten Mal veranstaltet wurde. Für sie ist Volkstanzen längst vom Ausgleich zum Alltag geworden, frei nach dem Spruch „Der Alltag bringt oft schwere Last, wenn Du genug davon hast, dann gib der Freizeit einen Sinn und geh‘ zum Volkstanz einfach hin.“ Was für sie beim Tanzen wichtig ist: „Ehepaare können so gemeinsam einen Teil ihrer Freizeit verbringen. Ich versuche, tanzfreudige Menschen zum möglichst korrekten Tanz und vor allem zur Freude am Volkstanz zu bringen.“

Zwach hat sich tänzerisch so weitergebildet, dass sie beim Tanzen auch den Männerpart übernehmen kann. „Es gibt immer wieder Damen ohne Partner, da springe ich, wenn gewünscht, sehr gerne ein“, erzählt Zwach aus der Praxis. Wer Volkstänze vom Grundschritt an richtig lernen möchte, dem sei ihre „Tanzwerkstatt Mödling“ empfohlen.

Diesen Kurs hält sie über vier Wochenende jeweils im Mai und Oktober im Saal der Pfarre St. Michael in Mödling. Eines ist bei Veranstaltungen der Volkskultur auch klar: Wo sich Volkstänzer treffen, spielt immer Livemusik auf, ob im Tanzsaal oder beim Heurigen. Man denke nur an den Musikantenstammtisch, der seit 2007 einmal im Monat beim Enigl, Pferschy oder in der Bachstub’n stattfindet. Daneben findet Zwach sogar noch die Zeit, um selbst Dirndl zu nähen. „Dirndl passen immer, in einem Dirndl ist frau immer gut angezogen. Ich habe für jede Gelegenheit ein passendes Dirndl.“