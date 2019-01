Bürgermeister Hans Stefan Hintner lud am Sonntag zum bereits 43. Neujahrsempfang der Mödlinger Volkspartei.

Festredner war Landesrat Martin Eichtinger, der als Perchtoldsdorfer fast Heimvorteil hatte. Was 2019 betrifft, machte Hintner schon eines deutlich: „Meiden Sie im Juli und August die Guntramsdorfer Straße.“

Die Verbindung nach Guntramsdorf wird gesperrt, der Grund ist ein erfreulicher: die Verbreiterung des „Ratzenloch“ (ÖBB-Durchstich) wird endlich Realität.

Was sich in der Bezirkshauptstadt heuer sonst noch Wichtiges tut, lesen Sie in der Mödlinger NÖN.