Nach langer Suche konnte ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer an einer versteckten und schwer zugänglichen Stelle zwischen Felsen entdeckt werden. Der Brand wurde mit Löschrucksäcken restlos abgelöscht und die Einsatzstelle der Polizei übergeben.



Dieses unbeaufsichtigte Feuer und der immer wieder aufkommende Wind hätten wie bereits in einigen Fällen in der Vergangenheit ohne einschreiten der Feuerwehr zu einem größeren Brand führen können.

Die Feuerwehr Mödling stand mit 3 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz.