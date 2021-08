Die neue Jubiläumswarte, errichtet auf Initiative des Vereins „Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877“ mit Obmann Leo Lindebner hat sich zum beliebten Ausflugsziel gemausert.

„Die Warte wird sehr gut besucht. Jedes Mal, wenn ich mich in dem Waldgebiet aufhalte, sehe ich Wanderer, die die Warte erklimmen und sich an der Aussicht erfreuen. Und was besonders positiv ist: Die Leute nehmen auch ihren Müll wieder mit nach Hause, das ist wirklich nicht selbstverständlich“, betont Lindebner. Zwar sei es etwas ruhiger im Wald geworden, das liege aber wohl auch daran, „dass es die Menschen hinaus zu weiter entfernten Urlaubszielen nach der Pandemie drängt. Das merken wir vor allem daran, dass weniger Mountainbiker im Wald unterwegs sind“, merkt Lindebner an. Doch nicht nur die Warte ziehe Ausflügler magnetisch an, auch der Ruheplatz unmittelbar neben der Stahlkonstruktion wird zum Verweilen gerne angenommen. „Die Holzliegen vervollständigen das Ensemble, wir haben ausschließlich drei Werkstoffe verwendet, Holz, Beton und Stahl“, sagt Lindebner. Diese würden sich auch wunderbar in die Natur einfügen. Und wer auf der Holzbank liegt, den stärkt die beruhigende Kraft des Waldes.