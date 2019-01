Jasmin Zötsch vom Meldeamt ist die fleißigste Fußgängerin der Stadtgemeinde Mödling. 364.748 Schritte legte sie in einem Monat zurück – das sind 18.237 Schritte pro Tag. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Laurenz Matzner (Meldeamt, 289.160) und Jürgen Sauerzopf (Stadtgarten, 276.295). 19 MitarbeiterInnen aus der Verwaltung nahmen am Wettbewerb teil, gingen insgesamt 3.754.303 Schritte und sparten damit 400 Kilo CO ein. Unter allen Teilnehmenden wurden Preise verlost.

Der Geh-Wettbewerb ist Teil des Projektes MOVECIT. Mödling ist neben Baden, Bruck an der Mur und Leoben eine von vier Städten aus Österreich, die bei diesem EU-Interreg Projekt mitmachen. Gewonnen hat die Stadtgemeinde Baden mit 111 TeilnehmerInnen und rund 19 Millionen Schritten.

Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, kein Beinbruch: „Bewusstseinsbildung und Vorbildwirkung stehen im Vordergrund. Sie sind bei der notwendigen Mobilitätswende zwei der wichtigsten Bausteine. Genau deshalb setzen wir bei unseren Mitarbeitern an.“

Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher von den Grünen umreißt die Eckpunkte von MOVECIT: „Wir haben das EU-Projekt genutzt, um gemeinsam mit unseren Mitarbeitern ein Maßnahmenpaket auszuarbeiten. Und wir haben einen Umweltmediziner eingeladen, der einen Workshop zum Thema ,Gesund und mobil zur Arbeit’ gehalten hat.“ Als nächsten Schritt werde man nun die Wirksamkeit der bereits gesetzten Mobilitätsmaßnahmen in Hinblick auf Änderungen des Mobilitätsverhaltens der Gemeindebediensteten evaluieren.

Potenzial ist zur Genüge vorhanden

Dass es jede Menge Potenzial für Verbesserungen gibt, ist sowohl Hintner als auch Wannenmacher klar. 62 Prozent der Befragten haben einen Arbeitsweg, der nicht länger als 5 Kilometer ist – eine Distanz, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden kann. Und: E-Fahrzeuge spielen eine noch untergeordnete Rolle. 87 Prozent der Gemeinde-Mitarbeiter haben noch nie ein Elektro-Fahrzeug verwendet.