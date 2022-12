„Weihnachtsgeschichte“-Bilanz: Zum Schluss steht der 80er vor der Tür

Werbung

Inklusive öffentlicher Generalprobe waren neun Vorführungen geplant. Geworden sind es 14. Und da blieb bei gerade einmal einer Vorstellung eine, die letzte, Reihe frei.

Entsprechend euphorisch fällt die Bilanz von teatro-Intendant Norberto Bertassi aus: „Unsere Weihnachtsgeschichte hat auch im siebenten Jahr nichts an Beliebtheit verloren. Sie gehört damit traditionell zur Adventzeit in Mödling dazu. Die Nachfrage war sensationell, es war die bislang erfolgreichste Serie.“

Über die Gründe des ungebrochenen Erfolges rätselt Bertassi selbst, geht aber davon aus, dass „das tolle Team und unsere jährlichen Adaptierungen – wie etwa neue Kostüme oder andere Darsteller – das Publikum zu uns führen“. Zudem sei es glücklicherweise Fakt, dass „wir auch durch unsere Sommerproduktionen sehr an Bekanntheitsgrad gewonnen haben“.

Ein besonderer Moment war die Dernière am Freitag vorbehalten: „Das war unsere insgesamt 80. Weihnachtsgeschichte-Aufführung.“

Für den Großteil der teatro-Crew – allen voran Buchautor und Regisseur Norbert Holoubek und den musikalischen Leiter Walter Lochmann – fällt die Weihnachtspause kurz aus. Schon am 27. Jänner steht in der Stadtgalerie die Welturaufführung von „Anne Frank“ an. Da die Musik von Raffaele Paglione stammt, kann sich Bertassi bei dieser Produktion „etwas zurücknehmen. Dafür möchte ich umgehend mit der Komposition der Songs für die Sommer-Produktion ‚Cinderella‘ starten. Mein Herz und meine Finger glühen schon dafür“.

Auch da wird es eine Neuerung geben: „Wir werden funky und groovy Töne hören.“

