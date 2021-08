Nach dem Mega-Erfolg mit „Tom Saywer & Huckleberry Finn“ im Vorjahr nahmen sich Autor Norbert Holoubek und teatro-Gründer & -Intendant Norberto Bertassi heuer ein hierzulande eher unbekanntes Stück zur Brust: „Little Women“, ein US-amerikanisches Historiendrama von Louisa May Alcott aus dem Jahre 1868, das 2020 gleich sechs Oscar-Nominierungen einheimste. Bertassi verspricht „ein sehr lyrisches, lebensfrohes Musical, das auch traurige Sequenzen hat“.

Die Proben – damals noch online – starteten zu Ostern, als es die Corona-Lage zuließ, übersiedelte man in die bewährten, privaten Proberäume nach Gumpoldskirchen. Seit wenigen Tagen hat das „Little Women“-Team seine Zelte in der Europahalle in Lerchengasse aufgeschlagen. Die Bühne steht, Ton und Technik funktionieren, die Live-Musiker unter der Leitung von Walter Lochmann haben am Samstag erstmals Platz genommen und die so genannte „Sitzprobe“ absolviert.

Bertassi feilt an Feinheiten, gibt dem Ensemble von der Bühnenkante aus Anweisungen, Lochmann lobt die Darsteller: „Ihr macht es hervorragend, aber bleibt’s bis zum Schluss aufmerksam – also: einmal noch heiraten“, bittet er zum erneuten Durchlauf der „Hochzeitssequenz“.

Vier starke Frauen setzen sich durch

Am Freitag, dem 13. August um 18 Uhr, steht die Welt-Uraufführung an, Bertassi schwärmt von der Geschichte rund um die vier Töchter Jo (Anna Fleischhacker), Meg (Maddalena Bertassi), Betty (Kimyah Eskandari) und Amy (Leonie Beetz), allesamt emanzipierte Frauen, die sich trotz aller Widerstände in der damaligen Männerwelt (Mitte des 19. Jahrhunderts) durchsetzten.

„Es gibt viel zu lachen und viel zu weinen“, macht Bertassi deutlich. Zu hören sind 40 Songs aus der Feder des Intendanten, die obligaten, großen Ensembleszenen sind „poppig-rockig und schwungvoll“, die Choreografien von Katharina Strohmayer werden „dramaturgisch eingesetzt, nicht nur, damit es Choreografien gibt“, betont Bertassi.

Diese teatro-Produktion, die sich um die „innere, persönliche Freiheit“ dreht, ist heuer nicht die einzige. Für die jüngsten Musical-Fans gibt’s ab Samstag, 21. August, 14.30 Uhr, ebenfalls in der Europahalle, „Bambi“ frei nach Felix Salten. Für Buch und Regie ist Peter Faerber verantwortlich, die Songs hat ebenfalls Bertassi geschrieben, musikalischer Leiter ist Michael Schnack.

