Wirbel um den Spielplatz im Neusiedler-Viertel

Die Elterninitiative „Nehmt uns nicht den Spielplatz weg!“ rund um Initiatorin Kathrin Kollmann sorgte in der Vorwoche mit einer Aussendung für einigen Wirbel: Demnach soll die Gemeindepolitik die Zusage zur Errichtung des Ballspielplatzes in der Quellenstraße zurückgezogen haben: „Waren sich bei der Übergabe der Unterschriftenliste noch alle anwesenden Politikerinnen und Politiker von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS einig, dass der Ballspielplatz in jedem Fall ersetzt wird, heißt es nun, dass nichts versprochen wurde“, geht aus dem Schreiben hervor.

Der Auslöser: Der neue Kindergarten (am Standort des Spielplatzes) soll nunmehr mit drei statt zwei Gruppen (Planungsstand Sommer 2021) ausgestattet werden, der am Nebengrundstück vorgesehene Spielplatz entsprechend kleiner ausfallen. Und die Initiative nimmt Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, „als letztverantwortlichen Vertreter vor den ca. 550 Mödlinger Unterzeichnern des Initiativantrags“ in die Pflicht.

Hintner: Planungen laufen wie beschlossen

Der Stadtchef stellte umgehend fest: „Ein Bürgermeister macht keine Versprechungen, Beschlüsse fasst der Gemeinderat.“ Fakt sei, dass „sämtliche Planungen wie beschlossen laufen“. Das bestätigt auch Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, SPÖ. Für Hintner sei es „notwendig, in diesem Zukunftsviertel die Bevölkerungsentwicklung zu beachten und eine dritte Gruppe in Betracht zu ziehen, bevor wir in fünf Jahren draufkommen, dass wir sie gebraucht hätten“.

Jetzt werden einmal sämtliche Bedarfs- und Kostenerhebungen durchgeführt, betonte der Stadtchef. Zudem habe die Gemeinde Gespräche mit der Jungarbeiterbewegung geführt, wonach man während der Bauzeit den „Käfig“ mitbenützen dürfe. Es sei jedenfalls Anliegen der Gemeindepolitik, das Projekt im Konsens mit der Bevölkerung umzusetzen, ließ Hintner nicht unerwähnt.

