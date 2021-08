Seit Beginn der Corona-Krise zählte die Wirtschaftskammer Niederösterreich eine halbe Million Kontakte mit ihren Mitgliedsbetrieben. „Über 2.000 ehrenamtliche Funktionärinnen und Funktionäre waren und sind in Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten in der Wirtschaftskammer NÖ täglich im Einsatz“, zieht Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker Bilanz.

Diese Nähe zum Mitglied habe sich vor allem während der Corona-Pandemie bezahlt gemacht: „Wir erfahren direkt, was unsere Unternehmen brauchen – vom Ein-Personen-Unternehmen bis hin zum Großunternehmen und das in den unterschiedlichsten Branchen.“

Um regional und individuell agieren zu können, hat die Wirtschaftskammer NÖ insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen in ganz Niederösterreich – eine davon auch im „Haus der Wirtschaft“ in der Guntramsdorfer Straße. Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller und ihr Team hatten in den vergangenen Monaten viel zu tun: Es gab über 7.000 Anfragen, die sich um Corona drehten; vor allem um Förderungen und aktuell gültige Bestimmungen. Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht aus erster Hand bestätigen ist „in ständigem Austausch mit den Betrieben, sei es direkt vor Ort, in Videokonferenzen oder Telefonaten. In diesen Gesprächen stellte sich ganz genau heraus, was die Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt und was sie benötigen, um wieder durchstarten zu können.“

10 Punkte für: „Zurück nach vorne!“

All diese Ergebnisse aus diesen Kontakten flossen in das 10-Punkte-Programm „Zurück nach vorne!“ ein, das Themen wie Regionales, Mobilität, Bildung und Digitalisierung beinhaltet. WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser aus Hinterbrühl erhofft sich dadurch einiges: „Wir greifen Herausforderungen und Chancen heraus.“ Und man werde „das Netzwerk bis Brüssel spannen“.

Auch Fürndraht versprüht Optimismus: „Der Zusammenhalt im Bezirk und in der Region sowie die besondere Flexibilität unserer Unternehmerinnen und Unternehmer lassen mich positiv in die Zukunft blicken. Ich bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam den Neustart schaffen werden.“

wko.at/noe/restart