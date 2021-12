Wünsche werden mit Christkinderl-Aktion erfüllt

Die ehrenamtliche „Mödlinger Christkinderl“-Initiative von Filmemacherin und PR-Expertin Andrea Eder feiert fünfjähriges Jubiläum. Dabei werden Bewohnerinnen des Frauenhauses sowie Klientinnen der Vereine „Möwe“ und „Kassandra“ beschenkt. Kinder und Frauen, die von Gewalt betroffen sind, waren Eder immer schon ein großes Anliegen, sie will mit der Aktion „Sinnvolles tun“.

Die 38-Jährige sammelt Wunschzettel aus den Institutionen und verteilt die Wünsche via Facebook. Heuer trudelten mehr als 400 Wünsche ein, in der Sammelstelle im Architekturbüro von Patrick Eder in der Herzoggasse 1 sind schon viele Packerl abgegeben worden.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Auch Eder hat einen großen Wunsch: „Ich würde es gerne schaffen, alle Institutionen in Mödling, die sich Frauen und Kindern in schwierigen Lebenslagen annehmen, mit Geschenken zu beliefern und erreichen, dass bei größeren Wünschen auch mal ein paar Firmen kostspieligere Päckchen übernehmen würden.“