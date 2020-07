Stadtbadleiter Rudolf ZIsser präsentierte gemeinsam mit den Stadträten Franziska Olischer, ÖVP, und Fritz Panny, SPÖ, zwei nachhaltige Initiativen. Das achtlose Entsorgen von Zigarettenresten soll im Bad möglichst bald der Vergangenheit angehören. Daher wird es ab sofort den „TAschenbecher“ auch im Stadtbad geben. „Wir bitten alle Raucherinnen und Raucher, die Tschick-Stummel entweder gleich in der Tonne zu entsorgen oder die Reste im TAschenbecher zu sammeln“, appelliert Zisser. Laut WHO sind Zigarettenstummel die am zweithäufigsten weggeworfenen Einwegartikel aus Plastik. Es dauert bis zu 15 Jahre, bis ein Filter verrottet. Auch wenn er nicht mehr zu sehen ist, dringt er als Mikroplastik in die Nahrungskette ein.

Im Kampf gegen den Plastikmüll setzt man im Bad ab sofort auf Glas im Buffetbereich sowie auf den Mödlinger Mehrwegbecher bei der Mitnahme von Getränken zur Liegewiese.

„Die Becher werden aktuell vom Gemeindeverband Mödling ausgeliehen, das Abfallwirtschafts-Referat übernimmt die Gebühr“, erklärte Olischer: „Für die nächste Sommersaison ist ein eigener Stadtbad-Mehrwegbecher in Planung.“