Angesichts des allzu tropischen Sommers ist die Sensibilität für den Grünraum spürbar gewachsen. Unter anderem bei der Baustelle rund um den Zu- und Umbau „Gymnasium Keimgasse“. Da geht’s um den Fortbestand einer etwa 30 Meter hohen Pappel im Eingangsbereich zum Sportplatz. „Es wäre eine Katastrophe, wenn dieser Baum gefällt werden würde“, ist Anrainerin Yvonne Biegelmayer schockiert. „Wir müssen auch an kommende Generationen denken.“

Dworak Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher und Yvonne Biegelmayer hoffen, dass die Platane erhalten bleibt.

In Vizebürgermeister Gerhard Wannenmacher von den Grünen hat sie einen Verbündeten. „Grundsätzlich ist es so, dass wir vitale Bäume erhalten wollen“. Dieser etwa 70 Jahre alte Baum habe „kein gelbes Blatt und steht sehr massiv“. Aber: „Es ist nun einmal eine Pappel, die man vor allem aus Sicherheitsgründen eigentlich nicht mehr pflanzt“, gibt Wannenmacher zu bedenken. Dennoch stehe er mit der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) intensiv in Kontakt und hofft, dass „man seitens der Verantwortlichen einen Weg findet, diesen markanten Baum zu erhalten“.

Laut BIG-Pressesprecherin Laura Holzer sieht es allerdings düster aus. „Zum einen steht die Pappel der Feuerwehrzufahrt im Weg, unter der der Bodenaufbau neu gemacht werden muss. Da der Bereich der Wurzeln berührt wird, ist die Standsicherheit der Pappel nicht mehr gegeben. Zum anderen brauchen wir den Platz für die Schlitzwand für die neue Dreifachturnhalle.“ Ersatzpflanzungen seien vorgesehen.

Keine Zukunft für untypische Baumart

Ärger gibt’s auch am Hyrtlplatz. Grund dafür ist die Rodung sämtlicher Bäume vor der Kirche. Andreas Bartek, Kellner im gegenüber etablierten Café Grande, ist empört: „Gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels, wo doch jeder Baum von Nutzen ist, hat man nichts anderes im Kopf, als diese abzuholzen.“

Zudem sei ihm zu Ohren gekommen, dass der nahezu 30 Jahre alte Mammutbaum ebenfalls ein Opfer der Säge werden soll. Planungs-Stadtrat Rainer Praschak, Grüne, hat die Erklärung parat: Die Neugestaltung des Hyrtlplatzes beginnt mit dem Parkplatz vor der Schule. Dann wende man sich dem Platz zu. „Alles in Abstimmung mit dem Denkmalamt.“ Ginge es nach dem, „würde es der freien Sicht auf die Kirche wegen überhaupt keine Bäume mehr geben“, merkte Praschak an. „Wir haben uns jeden einzelnen Baum angesehen.“ Schlussendlich werden 15 neue gepflanzt.

Das Ende des Mammutbaumes ist aber besiegelt. „Der wird immer größer und passt von der Art her nicht in die Stadt. Er wird nach Absprache mit der Stadtregierung gegen einen schon älteren Baum mit Krone getauscht.“