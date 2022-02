Zweite Chance für den neuen teatro-Chor

Norberto Bertassi und Walter Lochmann sind gerade dabei, in Schloss Rosenau im Waldviertel Songs für die teatro-Sommerproduktionen „Robin Hood“ und „Schneewittchen“ zu komponieren, als die frohe Kunde überbracht wird: Das Echo auf den Einstieg beim neuen „MC-teatro“-Chor sei so groß, dass Interessenten abgewiesen werden müssen.

„Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, freut sich Bertassi, Intendant von teatro und Gründer des neuen Musical-Chors für Erwachsene in Mödling. „Ich habe schon gehofft, dass sich aufgrund der Presseartikel noch einige Interessentinnen und Interessenten melden und mitsingen wollen, aber dass wir dann so viele Anfragen bekommen und wir sagen mussten, dass der Kurs schon voll ist, macht mich doch sprachlos.“

Die Sangesfreudigen zu vertrösten, liegt nicht im Interesse der Erfinder, ergo wird nach Lösungen gesucht – und eine gefunden: Bettina Bogdany, Pianistin, Sängerin, Komponistin und Teil des Kabarett-Duos „Be-Quadrat“, erklärt sich in ihrer Funktion als stellvertretende MC-teatro-Chorleiterin spontan bereit, einen weiteren Kurs zu übernehmen.

Auch Hobbysänger sind willkommen

Egal, ob mit Erfahrung oder als Hobby-Sänger, jede und jeder ist willkommen. Der Schwerpunkt liegt auf Musical-Songs, die von Michael Schnack am Piano begleitet und mit Bettina Bogdany erarbeitet werden.

Nach den Proben wird es eine interne Präsentation für Familie und Freunde geben, denn Bertassi ist der Überzeugung: „Wir singen zwar hauptsächlich für uns und weil es unsere Herzen höherschlagen lässt. Aber es ist genauso schön und wichtig, die erarbeiteten Lieder auch zu präsentieren.“

Los geht’s ab 5. Februar an zehn Samstagen bis inklusive 29. Mai von 18.45 bis 21.15 Uhr in den Räumlichkeiten des Tanzstudios „Indeed Unique“ (ehemaliges Physikalisches Insitut) am Gretel Sätz-Steig 8 in Mödling. Anmeldung & Infos: claudia.nedbal@teatro.atwww.teatro.at

