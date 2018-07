Brandsicherheitswache beim Stadttheater entdeckte am Freitagabend einen Geschäftsbrand in der Mödlinger Altstadt.

Am Freitag kurz nach 19.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Mödling durch die Bezirksalarmzentrale zu einem Brand in einem kleinen Gewerbebetrieb in die Mödlinger Altstadt alarmiert.

Die von der Freiwilligen Feuerwehr Mödling gestellte Brandsicherheitswache im Stadttheater Mödling, das sich im selben Gebäude befindet wie das Brandobjekt, entdeckte in der Pause des gerade laufenden Kinder-Theaterstücks, Rauch aus dem kleinen Friseurladen dringen und alarmierte direkt über Funk die Bezirksalarmzentrale.

Auch viele kleine Theaterbesucher in Sicherheit gebracht

Das Theater wurde von der Brandsicherheitswache vorsorglich vor Eintreffen weiterer Einsatzkräfte geräumt, zusätzlich wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Besucher des Theaters (unter ihnen viele Kinder) zu einem Sammelplatz geleitet um eine ungehinderte Zufahrt für weitere Einsatzkräfte zu ermöglichen.

Noch während der Anfahrt ließ der Einsatzleiter schweren Atemschutz anlegen und vorsorglich die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf nachalarmieren. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einem Fenster des Geschäftslokals.

Die eingetroffene Einsatzmannschaft verschaffte sich u.a. mittels Feuerwehraxt über die Auslagenscheibe Zugang zum Geschäftslokal. "Da es sich um ein sehr übersichtliches Lokal mit einem Raum handelt wurde der Brandherd umgehend lokalisiert und mittels HD-Rohr rasch abgelöscht werden", gab die Feuerwehr in einer Aussendung bekannt.

In weiterer Folge belüftete man das Geschäft mit einem Hochleistungslüfter und kontrollierte die Brandstelle mittels Wärmebildkamera. Die eingetroffenen Einsatzmannschaften der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf stellten einen Sicherungstrupp um bei unerwarteten Ereignissen weitere Atemschutzträger an der Einsatzstelle zu haben. Zusätzlich standen mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und die Polizei im Einsatz.

Etliche Kinder, sowohl Schauspieler als auch Gäste beobachteten in der Pause die Feuerwehr bei ihrer Arbeit. Da von dem Geschäftslokal keine Gefahr mehr ausging konnte das Theaterstück fortgesetzt werden.

Um die im Zuge des Einsatzes geöffnete Auslagenscheibe entsprechend zu sichern, wurde sie mittels Holzplatten entsprechend verschlossen. Über die Ursache des Brandes konnten bis zur Beendigung des Einsatzes keine Angaben gemacht werden.