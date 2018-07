Endlich Ferien! Weg mit den Schulsachen, ausspannen! Nichts für Chiara Koblitz, die die zweite Klasse im Gymnasium Keimgasse mit Bravour absolviert hat.

In der ersten Ferienwoche hat sie im Rahmen der Forschertage in Perchtoldsdorf vieles über „Wasser, Luft, Weltraum“ erfahren, diese Woche ist sie in der Kinderuni in Wien engagiert: als Vortragende – die jüngste in der 16-jährigen Geschichte der Veranstaltungsreihe. Chiara wird alles übers Forschen an 7- bis 9- und 10- bis 12-Jährige weitergeben.

Das Angebot habe sich im Rahmen der „Langen Nacht der Forschung“ ergeben, wo sie ihrer Mama Carola Koblitz, einer Kommunikationswissenschafterin, geholfen hat. Und da sie gerne Lehrerin werden würde, habe sie auch gleich zugesagt, machte Chiara im NÖN-Gespräch selbstbewusst deutlich.

"Ich bin eine Rampensau"

Für den Uni-Einsatz hat sich die junge Mödlingerin unter anderem mit ihrer 10-jährigen Schwester Cianna beim „Probeschulen“ vorbereitet. „Ich will aber auch zeigen, dass Unterrichten Spaß machen kann. Es ist für ich mehr, als nur vorne stehen und quasseln.“

Nervosität kennt die 12-Jährige nicht. Sie stand als Mitglied des „Ohrwürmer“-Chores schon oft im Scheinwerferlicht, als Synchronschwimmerin der Schwimmunion Mödling ist sie Wettkämpfe gewohnt. „Ich bin eine Rampensau“, schmunzelt das Multitalent, das fließend Spanisch (Mama Carola stammt aus Mexiko) und Englisch (Papa Christian ist Pilot) spricht.

Ob Lehrerin weiterhin der Wunschberuf bleiben wird, ist noch nicht fix, denn Chiara will nach der vierten Klasse in der Keimgasse auf den Hyrtlplatz wechseln. „Produktdesign interessiert mich auch sehr“. Da kommt die Höhere Lehranstalt sehr gelegen.