Mödlinger Neujahrsbaby Willkommen, Alexander!

Lesezeit: 2 Min RM Red. Mödling

Alexander mit seiner Mama Marion, Abteilungsvorstand Wolfgang Brunner und Stationsleitung Martina Plescher. Foto: LGA NÖ

A lexander ist das Neujahrsbaby in der Geburtenabteilung des Landesklinikums Baden-Mödling. Der Bub erblickte am 1. Jänner um 14.47 Uhr das Licht der Welt. Mit 3.420 Gramm und 50 Zentimetern Körpergröße ist der gesunde Bub das dritte Kind von Familie Fellnhofer aus Neuhaus an der Triesting.