St. Othmar: Israel in Egypt

Mit Georg Friedrich Händels Oratorium "Israel in Egypt" bringt die Mödlinger Singakademie am 2. Juni um 19 Uhr in der Othmarkirche ein ganz besonderes Werk zu Gehör. Anders als in anderen Händel-Oratorien stehen hier nicht die Arien, sondern die Chorwerke, hier als Doppelchor, teilweise 8-stimmig angelegt, im Vordergrund. In diesem ungewöhnlichen Werk der Barockmusik beschreibt Händel den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Er beschreibt expressionistisch, ja nahezu lautmalerisch und mit Intensität die biblischen Plagen.

Als Solisten wirken Ayelén Mose (Sopran), Katharina Wegscheider (Sopran), Therese Troyer (Alt) und Luis Hernández-Luque (Tenor). Es spielt das West-Ungarische Kammerorchester unter der Leitung von Antal Barnas.

moedlingersingakademie@gmx.at

