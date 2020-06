Jetzt geht sie also doch noch los: Die Mannschaftsmeisterschaft im Tennis. Die Corona-Pandemie schob den Startzeitpunkt ein gutes Monat nach hinten. Nun kann die Saison der 2. Damen Bundesliga aber sogar im normalen Modus beginnen, sprich fünf Einzelpartien und zwei Doppel werden gespielt werden. Und nach dem Aufstieg von Tennisclub Union ist die Liga für die Bezirkshauptstadt Mödling noch einmal einen Tick interessanter, immerhin spielt auch Lokalrivale BMTC-Brühl in der zweithöchsten Liga.

BMTC zum Auftakt ohne Youngsters

Die Zielsetzungen der beiden Mannschaften sind unterschiedlich. BMTC möchte vorne mitmischen, wenn möglich auch einen der beiden Aufstiegsplätze ins Visier nehmen. Doch zum Auftakt gegen Bludenz (Samstag, 11 Uhr) können die Mödlinger Girls nicht in Bestbesetzung an den Start gehen. "Liel Rothensteiner, Alexandra Zimmer und Lola Tavcar sind bei der Österreichischen U18-Meisterschaft in Villach", erzählt BMTC-Mannschaftsführer Helmut Rothensteiner junior, der aber optimistisch ist, dass in den weiteren fünf Begegnung BMTC in Topbesetzung - bis auf Stephanie Hirsch, die heuer aussetzt - aufschlägt. "Und dann wollen wir vorne eben schon ein Wörtchen mitreden."

Schlägt Paszek gegen Union auf?

Die U18-Meisterschaft in Kärnten ist nicht das einzige Konkurrenzprogramm rund um den Meisterschaftsauftakt. In der Südstadt gehen am heutigen Freitag nämlich auch die ersten Matches der Generali Austrian Pro Series der Damen über die Bühne. Im Einsatz ist TC Union-Talent Irina Dshandshgava, ebenso wie Dornbirns Tamira Paszek. Gut möglich, dass die ehemalige Nummer 26 der Welt morgen auch im Bundesliga-Duell gegen Mödling aufschlägt. "Das ist immer das spannende, gerade vor der ersten Runde, man weiß nie wie der Gegner spielt", schildert Union-Mannschaftsführer Wolfgang Buberl. Am Papier gehöre Dornbirn jedenfalls zu den Aufstiegskandidaten. Eine Niederlage wäre aus Union-Sicht aber nicht das ganz große Malheur. Denn die Teilnahme an der heurigen Meisterschaft ist coronabedingt freiwillig. Absteiger wird es keinen geben. "Das ist schon mal gegessen. Ich sehe der Saison daher entspannt entgegen, freue mich, dass wir jetzt endlich spielen dürfen, auch in der Meisterschaft", steigt bei Buberl die Vorfreude.

Die erste Runde:

Samstag, 11 Uhr: Tennisclub Union - Dornbirn (Dr. Otto Füstergasse 14), BMTC-Brühl - Bludenz (Liechtensteinstraße 13).