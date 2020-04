Die Kultur liegt brach, Konzerte, Theateraufführungen müssen abgesagt werden. Der Corona-Stopp macht auch vor dem Veranstaltungstechnik-Riesen „Habegger“ mit Sitz in Münchendorf nicht Halt.

Projektleiter Richard Redl aus der Südstadt hatte im Homeoffice eine Vision: In einer Zeit, in der Unterhaltung wichtiger ist denn je, müsse etwas getan werden. Zudem sei es „schade, all unser hochwertiges Material ungenützt zu lassen“. Es sei auch ein Gebot der Stunde, „auf unsere Branche, die jetzt am Boden liegt, aufmerksam zu machen“.

Herausgekommen ist die Gründung des Vereins „StreamAustria“ mit Sitz in Mödling, Habegger Österreich-Geschäftsführer Tibor Fehle als Präsident, Redl als Vize. Ziel: „Wir wollen unseren Veranstaltungsauftrag weiterhin wahrnehmen, unsere Kontakte spielen lassen und dreimal wöchentlich Livestreams anbieten“

Mit „Optical Engineers“ und der „Gösser Halle“ in Wien-Favoriten sind weitere Sponsoren dazugekommen, unter anderem sind bereits „Einfach Flo“ und Ina Regen auf der Bühne in der Laxenburger Straße gestanden. „Natürlich werden bei den Auftritten alle Sicherheits- und Hygienebestimmungen eingehalten“, betont Redl.

Das karitative Momentum kommt nicht zu kurz. Die Zuseher und –hörer spenden, die Künstler geben vor, wer die Begünstigten sind. Damit schlägt der Verein mehrere Fliegen mit einer Klappe: per Stream gibt‘s “Musik für alle” als positives Signal des Zusammenhalts, heimischen Musikschaffenden und Labels der verschiedensten Genres wird in der unfreiwillig spielfreien Zeit eine Bühne geboten und diverse Institutionen und Personen freuen sich über Spendengelder.

Für Fehle & Co ist es selbstverständlich, dass die Übertragungen auch technisch top sind: „Wir haben neun Kameras in Betrieb.“, macht Redl deutlich. Gesendet wird jeweils am Donnerstag (DJ Line-up), Freitag (Fresh Friday) und Samstag (Österreichische Künstler), jeweils um 20 Uhr auf www.twitch.com/streamaustria.

Infos und Programm unter www.streamaustria.at bzw hier:

zVg Das Line-Up, Teil 2