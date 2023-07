Pauken und Fanfaren bei der Eröffnung

Mitglieder des regionalen Weinbauvereins mit Zunftfahnenträger Michael Taufratzhofer an der Spitze und Gemeinderatsvertreter marschierten in gewohnter Weise Richtung Bühne, wo Festobmann Christian Langecker die Begrüßung übernahm. Bürgermeister Hans Stefan Hintner und Weinbauvereinsobmann Fritz Taufratzhofer freuten sich, dass „unser Weinfest so viele Gäste aus nah und fern anzieht“, der Stadtchef bedankte sich zudem bei den Winzern, Mitarbeitern, City Management und dem Förderungsverein und schickte „für schöne Weintage ein paar Stoßgebete in Richtung Petrus“. Weinkönigin Leni I. wünschte im Beisein von Weinprinzessin Michaela ebenfalls gute Unterhaltung, ehe die Kultband „Wiener Wahnsinn“ musikalisch loslegte.

Unter den Gästen gesichtet wurden Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, Alt-Vizebürgermeister Ferdinand Rubel, Vizebürgermeisterin Silvia Drechsler, die Stadträte Teresa Voboril, Peter Maschat, Markus Gilly, Gert Zaunbauer, Roswitha Zieger, Leopold Lindebner, Stephan Schimanowa, Anna Teichgräber, viele Gemeinderäte, Citymanagement-Prokurist Michael Danzinger, Stadtgalerie-Betreiberin Doris Pikisch, Förderungsverein-Präsident Peter Holakovsky sowie die Winzerinngen und Winzer Birgit Pferschy Seper und Tochter Kathi, Marina und Manfred Wilde, Christian Langecker, Peter Rachenzentner, Peter Schöfer sowie Gunther und Michael Taufratzhofer.

Das Mödlinger Weinfest hat noch bis Sonntag, 6. August täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnet.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, Weinkönigin Leni I., Weinprinzessin Michaela I., Festobmann Christian Langecker (auf der Bühne) mit Winzerinnen und Winzer sowie Vertretern des Gemeinderats. Foto: Claudia Reisinger

Schauspielerin & Kabarettistin Elli Colditz mit Tochter Lena und Stadtgalerie-Betreiberin Doris Pikisch. Foto: Claudia Reisinger