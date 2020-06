Ein 45-jähriger Slowake öffnete am Samstag gegen 17 Uhr gewaltsam ein Fenster und stieg in das Haus seiner Ex-Lebensgefährtin ein, schnappte ein Küchenmesser und bedrohte damit die Frau und einen anwesenden Mann; der flüchtete in den Keller, die Frau ins Freie.

Der Verdächtige konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung rund 200 Meter vom Tatort entfernt von der Polizei aufgegriffen und festgenommen werden. Die Exekutivbeamten fanden die Tatwaffe in einem Waldstück und stellten diese sicher. Der Slowake wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.