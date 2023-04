Ali Mahlodji - ein Superstar zu Gast in der HTL Mödling

Ali Mahlodji (42), internationaler Unternehmer, Gründer von whatchado, EU-Jugendbotschafter, Investor, Berater und Autor, füllt für gewöhnlich die Wiener Stadthalle, um Jugendlichen mit seiner privaten Story Mut zuzusprechen.

Bei einem Abstecher in die HTL Mödling stellte er sich einer ganz anderen Herausforderung. Gespannt warteten die Schülerinnen und Schüler der Abteilung für Maschinenbau auf die Motivationsrede des EU-Jugendbotschafters auf Lebenszeit. Zu verdanken ist sein Besuch Professorin Lisa Pecnik, die Ali Mahlodji kurzerhand via Facebook kontaktierte und ihn tatsächlich für den HTL Mödling-Termin gewinnen konnte.

Vom Schulabbrecher zum Unternehmer

Ali Mahlodjis Leben liefert Material für eine Hollywoodverfilmung. 1981 im Iran geboren, kam er alsbald mit seiner Familie als Flüchtling nach Europa und verbrachte die erste Zeit in Traiskirchen. In der Schule war er „schlecht in Deutsch“, brach die Schule ab, ehe er die Matura in der HTL Spengergasse nachholte. Nach über 40 Jobs gründete Ali whatchado.com - einem digitalen Handbuch der Lebensgeschichten. Mittlerweile hat Mahlodji über 1.500 Vorträge vor rund einer halben Million Menschen in über 30 Ländern bei über 1.000 Unternehmen gehalten. Er hat vier Bücher geschrieben. Zwei davon sind auf der Bestsellerliste gelandet. Nebenbei trainiert er Unternehmen, um optimal auf Jugendliche zuzugehen und möchte im Grunde eigentlich nur die Welt retten.

Die Schülerinnen und Schüler waren beeindruckt: „Ali Mahlodji ist ein Star zum Angreifen, der die Probleme und Sorgen, aber auch die Hoffnungen und Wünsche der Jugendlichen versteht. Nicht umsonst ist sein Motto: Ich glaube daran, dass jeder Mensch – alles, was es braucht - in sich trägt und dass niemand ein Fehler im System ist.“

Ali Mahlodji mit Abteilungsvorständin Elisabeth Berger und Lisa Pecnik beim Selfie. Foto: HTL Mödling

