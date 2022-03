Bei den Radrouten im Bezirk Mödling wird nachjustiert

Eifrig geplant wird vor allem in Gaaden, Gießhübl und Pfaffstätten, wie Saul Ferguson von der Tourismusdestination Wienerwald weiß: „Der Buchtal Trail vom Anninger nach Gaaden wird in den kommenden Monaten überarbeitet. Durch die Verlegung weg vom Wanderweg verringern wir das Konfliktpotenzial und machen den neuen Verlauf gleichzeitig attraktiver für Mountainbiker. Mit der Gemeinde Gießhübl gibt es Gespräche, eine kleine Rundstrecke zu eröffnen. Hier muss aber noch eine Lösung für die Kuhheide gefunden werden, wir hoffen aber, diese Verbesserungen für die Saison 2023 anbieten zu können.“

Verbesserungen konnten auch auf folgenden Trails gefunden werden: Der Hirschen tanz-Trail zwischen Breitenfurt Ost und Laab im Walde ist ein kurzer aber schöner Singletrail vom Sportplatz Kaltenleutgeben hinab in den Breitenfurter Ortsteil Hirschentanz. Er ist insgesamt leicht, bietet aber auch Abwechslung mit einer Wurzelpassage, einem flowingen Abschnitt inklusive Aussicht und einigen engeren Kurven.

Einen neuen Verbindungstrail gibt es auch von der Krausten Linde bis zum Anninger Trail. Der neue Krauste Linde-Trail wurde eigens von Mountainbikern für Mountainbiker nördlich der Anninger Straße angelegt und vermindert dadurch Konflikte mit anderen Waldbesuchern. Er ermöglicht nun eine durchgehende Abfahrt auf Trails vom Anninger Schutzhaus über die alte Rodelbahn, den Krauste Linde Trail und dem Anninger Trail, bis hinunter nach Mödling, weiß Ferguson. Und last but not least wurde ein Verbindungsweg vom Anninger Schutzhaus zur Jubiläumswarte am Anninger geschaffen.

In Pfaffstätten bemüht man sich, am Pfaffstättner Kogl Möglichkeiten zum Mountainbiken zu schaffen – ob der vielen Grundeigentümer kein leichtes Unterfangen.

Lernen, wie man sich im Wald benimmt

Der Wienerwald Tourismus-Experte appelliert an „alle Mountainbiker, sich an die Regeln im Wald zu halten. Dabei ist es egal, ob man mit dem E-Mountainbike oder mit dem Mountainbike unterwegs ist“. Rücksichtnahme auf Tiere und Spaziergänger sei das Gebot der Stunde. Das werde mitunter aber vergessen, „denn wer ein hochpreisiges Mountainbike fährt, der will dies regelmäßig, am Besten einmal wöchentlich tun“.

Froh ist Wienerwald Tourismus jedenfalls, heuer die E-Mountainbike-Genusstouren am Anninger anbieten zu können. Ferguson erläutert: „Es handelt sich hier um geführte E-Mountainbike Touren, die auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt werden. Eine fixe Streckenvorgabe gibt es so wie eigene E-Mountainbike-Strecken im legalen Mountainbike-Streckennetz nicht.“

www.wienerwald.info/emountainbike-genusstouren-anninger

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden