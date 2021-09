Franz Groihs, der seit 1980 in der Druckfabrik eingemietet ist, beklagt in einem Schreiben an Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, der im Zivilberuf die Druckfabrik Betriebsgesellschaft leitet, und an Clemens Schmidhuber, den Geschäftsführer der Druckfabrik, Vermüllungen in Gangbereichen des Gebäudekomplexes.

Groihs behauptet, dass der Ortschef das „Sperrmüll-Lager im Gangbereich des ersten Stockes von Objekt 21 Anfang August persönlich gesehen habe“ und kritisiert, dass es von Weber „bis heute keine problemlösenden Reaktionen und keine problemlösenden Konsequenzen“ gegeben habe. Aktuell soll noch ein weiteres Sperrmüll-Lager im Erdgeschoß von Objekt 21 installiert worden sein. Durch die „ungenehmigte Sperrmüll-Kasten-Verbauung des Gangbereiches“ sei außerdem die komplette Brandschutztür zum Objekt 22 vollkommen zugebaut.

Der Mieter beklagt, dass „die Müll-Lagerung im Gangbereich einen eklatanten Ungezieferbefall, vor allem mit „Kakerlaken-Kompanien“, verursacht hätten.

Weiters seien „die entstandenen Schäden im Gebäude, beispielsweise Wasserschäden und Gebäude-Schäden aufgrund von Kanalbauarbeiten, wohl aufwendig, protokolliert bzw. fotografiert, aber bis heute nicht repariert oder saniert“ worden.

Schmidhuber ließ eine Anfrage der NÖN unbeantwortet, seitens der Gemeinde heißt es dazu, dass er „bereits dabei ist, den Verursacher zu kontaktieren. Sollten Fluchtwege tatsächlich versperrt sein, wird er die Entfernung der Gegenstände umgehend veranlassen.“

„Alle Punkte werden überprüft“

Weber kommentierte die Beschwerde so: „Franz Groihs behauptet seit Jahren immer irgendwelche Missstände. Es liegen von keinem anderen Mieter ähnliche Beschwerden vor. Alle Punkte werden überprüft und Maßnahmen gegebenenfalls getroffen.“