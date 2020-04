Damit ist die Zeit vorbei, in der man beim "Saubermacher" Säcke bestellen musste, die kontaktlos zugestellt und per Erlagschein gezahlt wurden. Stadträtin Franziska Olischer, ÖVP, weist aber auf besondere Verhaltensregeln hin. "Wir können die Autos nicht vor MUM warten lassen können, da die Einfahrt ja direkt in die Viaduktstraße grenzt. Wir werden daher bei der Einfahrt zwei Mitarbeiter postieren, die Autos geordnet einlassen." Als Wartebereich werden die „Schrägparker“ und der Bereich vor den großen Boxen freigehalten. Ein weiterer Mitarbeiter weist die Wartenden zum Entleeren des Mülls ein und unterstützt bei Fragen. Das Tragen von Schutzmasken für Bürger und Mitarbeiter ist verpflichtend. Ebenso das Einhalten der Abstandsregelung.