Ermittlungen nach Tod von 52-Jährigem

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Leiche war in den Morgenstunden in einem Carport in Münchendorf (Bezirk Mödling) entdeckt worden. Ein Auto stand auf dem Brustkorb des leblosen Mannes. Zur Zeit werde nicht von Fremdverschulden ausgegangen, hieß es auf Anfrage seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Über den Vorfall hatte zuerst "Heute" online berichtet. Der Tageszeitung zufolge könnte der 52-Jährige Arbeiten an einem Fahrzeug vorgenommen haben und dabei von dem Kfz erdrückt worden sein.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.