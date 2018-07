Mehr als 10.000 Feuerwehrleute kämpften am Wochenende in Gastern im Waldviertel um das Feuerwehrleistungsabzeichen. 1.400 Bewerbsgruppen traten an, um das Abzeichen in Bronze oder Silber zu erhalten – zusätzlich gab es noch eine besondere Kategorie des Bewerbs, bei dem die Gruppen publikumswirksam in den Abendstunden parallel starten.

Bei diesem „Firecup“ erreichte die Gruppe „FF Münchendorf 1“ zwar beim Löschangriff nicht die beste Zeit, blieb aber mit 31,74 Sekunden fehlerfrei. Auf der Hindernisbahn lief sie mit 49,75 Sekunden Tagesbestzeit und konnte sich so den ersten Platz im Bewerb „Bronze ohne Alterspunkte“ sichern. Bei der Hindernisbahn musste eine Wand überwunden, durch eine Röhre gesprungen und über einen Schwebebalken gelaufen werden.