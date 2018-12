Die Bürgerliste „Pro Münchendorf“ war schon bei der letzten Gemeinderatswahl 2015 mit dem Ziel angetreten, eine Apotheke nach Münchendorf zu bringen.

Bei Gemeinderat Martin Kaspar ist allerdings Ernüchterung eingetreten, und das, obwohl erst kürzlich Gespräche mit der Apothekerkammer stattgefunden haben. „Es wird seitens der Apothekerkammer damit argumentiert, eine eigene Apotheke bekomme eine Gemeinde erst ab einer Einwohnerzahl von 5.000. Wir haben im Sommer mit den Seen sicher so viele Menschen hier bei uns in Münchendorf. Wir können einem Apotheker ein geeignetes Grundstück anbieten, es gibt einen interessierten Apotheker, doch die Apothekerkammer hält uns mit schwammigen Argumenten hin.“

"Die Münchendorfer Bevölkerung soll auf jeden Fall profitieren"

Was Kaspar gar nicht versteht, ist, dass Biedermannsdorf über eine eigene Apotheke verfügt. „Der Ort unterschreitet die 5.000 Einwohner-Grenze bei Weitem, Biedermannsdorf hat eine Vollapotheke und keine Filialapotheke, wie die Nähe zu Laxenburg vermuten lassen könnte“, meint Kaspar.

Peter Gonda, Präsident der NÖ Apothekerkammer, will über eine mögliche Apotheke in Münchendorf keine öffentliche Diskussion führen. „Es finden laufend konstruktive Gespräche statt, es ist kein professionelles Verhalten, diese öffentlich zu kommentieren“, betont Gonda.

Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, sieht die Lage pragmatisch: „Ich unterstütze Herrn Kaspar in seinen Bemühungen. Es soll für unseren Ort etwas Positives am Ende des Tages herauskommen. Die Münchendorfer Bevölkerung soll auf jeden Fall profitieren.“