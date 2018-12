„Mit diesem Neuzugang konnten wir alle Eventtechnik-Kunden und einen Großteil des Materialpools von Event-Corp für uns gewinnen“, merkte Tibor Fehle, geschäftsführender Gesellschafter von Habegger Austria, an. Event-Corp OG bleibt am Standort in der Hauptstraße Mödling bestehen, betreut aber keine Eventtechnik-Kunden mehr. Nicole Stigler führt den Geschäftszweig der Werbetechnik unter dem Namen „die Schilderei“ unverändert weiter.

Auch die Firma "Lichtklang", die unter der Leitung von Lukas Siman geführt wird, bleibt bestehen. Redl freut sich, seine Kunden von nun an als Projektleiter von Habegger Austria zu betreuen. Die neue Zusammenarbeit sei "ein sehr sinnvoller Schritt, weil wir beide auf einer sehr hohen Qualitätsstufe arbeiten – da ergänzen wir uns perfekt“.