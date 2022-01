Hans Taschler: Für Jagd und Feuerwehr

Wer im Heurigen „Dreimäderlhaus“ einkehrt, der genießt gerne die Wildspezialitäten des Hauses. Dafür war Seniorchef Hans Taschler verantwortlich, der als begeisterter Jäger nicht nur für die Ausgangsprodukte sorgte, sondern auch die Zubereitung der verschiedenen Wildgerichte übernahm.

Bezirksjägermeister Johannes Unterhalser aus Biedermannsdorf sagt über den verstorbenen Heurigenwirt: „Hans Taschler hat für die Jagd im Bezirk Mödling so viel getan wie kaum ein anderer zuvor. Durch die von ihm ins Leben gerufenen Jagdhornbläserkonzerte und durch die qualitativ hochstehende Verwertung des Wildprets im Heurigenlokal hat er enorm viel für die positive Darstellung der Jagd beigetragen.“ Taschler war von 2001 bis 2013 Bezirksjägermeister.

Gemeindepolitisch war der am 17. Dezember 1945 in Biedermannsdorf Geborene nie aktiv. Leidenschaftlich engagiert hat er sich aber für die Freiwillige Feuerwehr. Hans Taschler trat am 5. Juni 1962 der FF Biedermannsdorf bei und wurde am 8. Juni 1963 zum Feuerwehrmann angelobt. Im Jänner 1968 wurde er durch seinen Wohnortwechsel zur Freiwilligen Feuerwehr Münchendorf überstellt. 1971 wurde er Kommandant-Stellvertreter, 1979 Kommandant, eine Position, die er bis 1991 innehatte.

FF-Kommandant Bernhard Feichtinger sagt über den verstorbenen Ehrenoberbrandinspektor: „Hans Taschler war immer ein gradliniger und direkter Mensch und genauso hat er die Freiwillige Feuerwehr Münchendorf geführt.“

