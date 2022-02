Hochwasserschutz: ÖVP fordert "Park entlang der Triesting“

Viel Wasser ist bereits die Triesting hinabgeflossen, um drei Gemeinden – Oberwaltersdorf, Trumau und Münchendorf – in einem Hochwasserschutzprojekt unter einen planerischen Hut zu bringen.

In die Besprechungen von Anfang an involviert waren Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, und Herbert Beywinkler von Pro Münchendorf. Jetzt stehen konkrete Gespräche mit den Grundeigentümern entlang der Triesting im Ortszentrum auf dem Programm.

Die ÖVP meldete sich in zwei Druckschriften energisch zu Wort, betroffene Anrainer hätten sich gemeldet, „weil sie sich überfahren fühlen, innerhalb von sechs Wochen ihre Zustimmung für Hochwasserschutzmaßnahmen zu geben, ohne zu wissen, wie diese Baumaßnahmen nach Fertigstellung aussehen werden. Wenn man jetzt in der entscheidenden Planungsphase einen Landschaftsplaner mit in das Projekt einbeziehen würde, dann hat man auch die Chance, die Uferlandschaft wieder so herzustellen, dass der Erholungscharakter für die Münchendorfer gewahrt bleibt. Wir wollen einen Park entlang der Triesting“, sagt ÖVP-Gemeinderat Roland Wallner.

Denn die ÖVP befürchtet Baumaßnahmen, die die innerörtliche Flusslandschaft gravierend verändern werden. Diese Angst kann Herbert Beywinkler, im Brotberuf selbst Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, nicht nachvollziehen.

Freibord muss hergestellt werden

Was hergestellt werden müsse, sei ein Freibord von einem halben Meter. Dies ist der Höhenabstand zwischen höchstem errechnetem Wasserspiegel im Falle eines hundertjährigen Hochwasserereignisses (HQ 100) und der Schutzmaßnahme. Der Freibord diene zur Abdeckung von Wellenschlag und Aufstau durch Verklausungen, betonte Beywinkler: „Aus meinen Skizzen geht hervor, dass es im Zentrumsbereich keine Eingriffe im Flussbereich gibt, lediglich die Maßnahmen zur Schaffung des vorgeschriebenen Freibords von einem halben Meter über HQ 100 an der Dammkrone. Natürlich werden auch Bäume, die im Arbeitsbereich stehen, oder solche, die eine Gefährdung darstellen, entfernt werden. Aber die Mehrzahl der Bäume im Böschungsbereich kann erhalten werden.“

Die Begleitwege bleiben gekiest, erhalten aber einen tragfähigen Unterbau. Nur die ständig begangenen Streifen müssten frei von Bewuchs bleiben. Nach Fertigstellung der Arbeiten und der Herstellung der Ersatzpflanzungen werde der Gesamteindruck gegenüber der bestehenden Situation „nicht wesentlich anders sein als jetzt“. Am rechten Ufer könne in jenen Bereichen, in denen die Mauer an der Grundgrenze errichtet wird, ein bepflanzbarer Streifen von mindestens einem Meter Breite eingerichtet werden.

Die Argumente überzeugen die ÖVP nicht. Sie fordert zudem „eine Informationsveranstaltung für alle Bürger, wo die Maßnahmen erklärt werden“.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden