Eigentlich soll ein Rückzugsort für Jugendliche entstehen, an dem diese ohne strenge Blicke von Erwachsenen selbst kreative Dinge angehen können, z. B. ein Baumhaus bauen.

Die Diskussion angestoßen hat vor einiger Zeit ein Vater, dessen Söhne ein unangenehmes Erlebnis hatten, als sie in einem Windschutzgürtel ein Baumhaus errichten wollten. Der Grundeigentümer trat ziemlich unwirsch auf den Plan und wies die Buben darauf hin, dass es sich hierbei um Privatbesitz handle und sie möglichst schnell wieder verschwinden sollten.

"Die Jugendlichen wollen selber Ideen entwickeln"

Seinen Unmut über den Vorfall tat der Vater der Buben auch in der Facebook-Gruppe von Bürgermeister Josef Ehrenberger, SP, kund. Und auf NÖN-Nachfrage bestätigte der Vater, dass er es nicht verstehe, dass Jugendliche nicht irgendwo in der Natur ein Baumhaus bauen können. „Ich habe das in meiner Kindheit schon noch ungestört machen können“, meinte er damals. Bürgermeister Josef Ehrenberger ist sich dieses Problems bewusst und machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück in Gemeindebesitz Zwei Grundstücke kommen dafür in Frage.

Jetzt wurde in der Gemeinderatssitzung vom Donnerstag der entsprechende Grundsatzbeschluss dazu gefasst, der von allen Parteien einstimmig mitgetragen wurde. Der Ortschef betont: „Die Jugendlichen wollen selber Ideen entwickeln, wie sie den Platz nutzen wollen.“ Ein Baumexperte müsse sich die beiden fraglichen Plätze genau anschauen und beurteilen, ob eine Gefahr von den Bäumen ausgehe oder nicht. Die Liste Pro Münchendorf mit Gemeinderat Herbert Beywinkler wies darauf hin, dass auch eine versicherungstechnische Abklärung notwendig sei, ob die normale Haftpflichtversicherung ausreicht.