Als Hanna Neves das erste Mal das Gebäude in der Himberger Straße 4 betrat, war von den wunderbaren Wandgemälden im ehemaligen Haus eines kunstsinnigen Fleischhauers nicht mehr viel zu sehen. 100 Jahre Leerstand hinterließen ihre unübersehbaren Spuren.

„Während der russischen Besatzung hat der Salon als Pferdestall gedient. Ober der Tür stand ,Es lebe die proletarische Revolution’. Offenbar haben die Russen hier herinnen auch Schießübungen veranstaltet. Meine Chorkollegen haben mich gefragt, ob ich verrückt bin, als ich gesagt habe, ich will dieses Haus kaufen“, erzählt Neves.

„Ich habe gewusst, ich kaufe das Haus“

Doch die gebürtige Wienerin hat das Potenzial des Hauses, vielmehr des extra als Musikzimmer angebauten Salons, sofort erkannt. „Ich bin keine reiche Erbin und habe wahrlich jeden Cent für Ankauf und Renovierung des Objekts selbst verdient. Heute weiß ich gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich Tag und Nacht gearbeitet“, erzählt die ehemalige Deutschlehrerin und Übersetzerin.

Ihre Leidenschaft für den klassischen Chorgesang ist geblieben, allerdings war es ihr von Anfang an ein Anliegen, Kammermusik einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.

"Die ersten Konzerte waren privat"

Und so entstand der „Münchendorfer Musiksalon“ mit seinen Salonkonzerten. „Die ersten Konzerte waren privat. Professionelle Musiker sind nach und nach aufgetaucht, ich konnte ihnen zwar kein Honorar zahlen, aber ich habe immer ein Buffet gemacht, und die freien Spenden sind immer den Musikern zugutegekommen. Darum freut es mich umso mehr, dass wir heuer erstmalig von der Gemeinde finanziell unterstützt werden“, berichtet Neves.

Jetzt erweitert Neves ihre Mäzeninnentätigkeit und unterstützt Cecilia Sipos bei ihrem Vorhaben „Mein Konzert“.

Sipos sagt über diese Zusammenarbeit: „Bei ‚Mein Konzert‘ kommen die Musikerinnen und Musiker zu den Auftraggebern nach Hause und spielen quasi ein Konzert im Wohnzimmer. Dabei kann es sich um eine Geburtstagsüberraschung oder einen anderen, lang gehegten Wunsch handeln. Wer sich das aus Platzgründen bei sich zuhause nicht vorstellen kann, der kommt in den Münchendorfer Musiksalon, denn der ist ein fixer Spielort von ‚Mein Konzert‘.“ So sind vier Termine bereits fixiert, die Konzertreihe startet am Sonntag, 24. Februar um 16 Uhr mit dem Jugendpodium, wo Schülerinnen der Musikschule Wiener Neustadt auf der Geige ihr Können zeigen.