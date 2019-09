Was lange währt, wird endlich gut: Seit mittlerweile zehn Jahren unterstützt Bürgermeister Josef Ehrenberger, SP, so weit es in seiner Macht steht, die Realisierung des oft angekündigten Einkaufszentrums neben dem Gemeindeamt. Jetzt hat das Projekt die LNR Projektentwicklung GmbH mit Sitz im burgenländischen Neudörfl in die Hand genommen.

Fertigstellung im April 2021 geplant

Damit ist Bewegung in das Baugeschehen gekommen. Geschäftsführer Lukas Neugebauer erklärt: „Die Firma Trumauer Straße 1 Projektentwicklung GmbH hat das ursprüngliche Vorhaben gekauft. Jetzt haben wir von der Firma Trumauer Straße 1 das Projekt übernommen und führen es auch aus.“

Für die Betreuung des Zentrums, etwa die Instandhaltung der Wohnungen, wird dann jener Mann sorgen, der einst das Projekt anregte: Christian Voithofer, mittlerweile bei der VMF Immobilien GmbH mit Sitz in Brunn am Gebirge tätig. Die Fertigstellung ist mit April 2021 geplant.