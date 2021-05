„Die Preise explodieren.“ Mit diesen Worten bringt Bürgermeister Josef Ehrenberger, SPÖ, die derzeitige Situation rund um den Ausbau der Ganztagesvolksschule auf den Punkt. Der Ortschef präzisiert: „Wir reden hier von Preiserhöhungen bis zu fünf Prozent in der Woche. Auf der anderen Seite bekommen wir von den Baufirmen keine fixen Liefertermine, dabei muss ja gerade beim Bauen ein Rädchen in das andere greifen“.

Der Baustoffmangel – die NÖN berichtete – trifft die Baustelle in Münchendorf besonders, „weil das Obergeschoß vorwiegend aus Holzleimbindern gefertigt wird und Holz derzeit am Markt fast gar nicht zu bekommen ist“, führt Ehrenberger weiter aus.

Heftige Kritik der ÖVP an SPÖ wegen Schule

Doch nachdem die Gemeinde von den diversen Firmen keine Fixpreise mehr garantiert bekommt und die Lieferzeiten mehr als unklar sind, „überlegen wir derzeit intensiv, wie wir den Ausbau bewerkstelligen können“, sagt Ehrenberger.

Wir wollen bis zur nächsten Gemeinderatssitzung wissen, was eine Umplanung und eine neuerliche Ausschreibung im schlimmsten Fall kosten (...).“ Roland Wallner, ÖVP

Das Thema bestimmte auch die Gemeinderatssitzung. Eine Möglichkeit dabei ist, das Obergeschoß statt einer Holz- als Ziegel-Stahlkonstruktion auszuführen. Dementsprechende Umplanungen wären dafür nötig.

Die ÖVP fühlte sich von diesem Vorschlag überfahren

ÖVP-Vorstand Roland Wallner begründet die Skepsis so: „Es hat zwar eine Schulausschuss-Sitzung stattgefunden, uns wurde aber im Vorfeld nicht kommuniziert, dass so etwas Wichtiges wie die Umplanung des gesamten Obergeschoßes diskutiert werden soll. Das geht auch aus dem Protokoll der Sitzung nicht hervor. Wir wollen bis zur nächsten Gemeinderatssitzung wissen, was eine Umplanung und eine neuerliche Ausschreibung im schlimmsten Fall kosten und wollen diese Kosten der Umsetzung des jetzigen Plans mit der Holzkonstruktion gegenüberstellen.“

Verschoben wurde auch eine Entscheidung bezüglich eines digitalen Zutrittssystems zum Wertstoffsammelzentrum.

Gemeindevorstand Sebastian Remmert, SPÖ, regte an, das Sammelzentrum mithilfe einer Bürgerkarte innerhalb eines sehr großzügigen Zeitrahmens betreten zu können.

Die Bürgerkarte könnte nach und nach auch auf andere Bereiche des öffentlichen Lebens ausgeweitet werden. Doch an dieser Stelle legte Umweltgemeinderat Helmut Schume, Pro Münchendorf, lautstark Protest ein. „Ich sehe den Sinn nicht darin, die Entscheidung Pro oder Contra Bürgerkarte jetzt über das Knie zu brechen, wenn Beispiele aus der Praxis zeigen, dass eine Entsorgung nicht funktioniert, wenn keine Aufsichtsperson am Gelände darauf schaut, dass die Müllarten richtig getrennt werden. Das kostet der Gemeinde im schlimmsten Fall nur eine Stange Geld“, erläuterte Schume. Er könne als Umweltgemeinderat nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Fraktionen richtig getrennt werden.

Politische Verantwortung zu übernehmen, das sei dass, mit dem er als Bürgermeister jeden Tag umgehen muss, sagt Ehrenberger gegenüber der NÖN. „Aus vielen Bürgergesprächen weiß ich, dass die Bauhoföffnungszeiten als zu kurz empfunden werden. Aufgrund der verstärkten Bestellungen über Online-Anbieter werden unsere öffentlichen Müllsammelstellen von Kartonagen überschwemmt. Es mag sein, dass die Sammeldisziplin bei einem digitalen Zutritt nicht gleich perfekt funktioniert, wir würden aber ein Videoüberwachungssystem installieren, das ist datenschutzrechtlich bereits abgeklärt.“

Dass jeder Vorschlag der SPÖ abqualifiziert wird ohne zuvor selbst die Initiative ergriffen zu haben und ein Projekt zu übernehmen, ärgert Ehrenberger. Er fordert „eine Rückkehr zur Sachpolitik“, auch was die Schule betreffe. „Ich halte auch Rücksprache mit dem Land, die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, betreffen nicht nur Münchendorf, sondern viele andere Gemeinden ebenfalls.“