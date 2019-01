Kurz nach 19 Uhr wurden die Feuerwehren Münchendorf, Achau und Wr. Neudorf zu einem Wohnungsbrand in einer Wohnhausanlage in Münchendorf alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle drang bereits dichter Rauch aus dem 2. Stock des Mehrparteienhauses.

Die Wohnungsbesitzer konnten noch rechtzeitig aus der Wohnung flüchten und die Feuerwehr alarmieren. Diese konnte mit schweren Atemschutz den Brand rasch löschen und ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern.

Bei dem Brand entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die evakuierten umliegenden Wohnungsmieter konnten nach ca. 45 Minuten wieder in ihre Wohnungen zurück. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.