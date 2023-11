„Badmandi & die Rootzbuam” präsentieren sich in Mödling rotzig-rockig

Rotzig-rockig, so präsentiert sich die Band “Badmandi & die Rootzbuam” am liebsten. Und das im Auftaktkonzert ihrer Kooperation mit der Mödlinger Redbox am 18. November ebenda. Das Markenzeichen der Band: Ihre Interpretation von Reggae, den sie als „Rootz-Rock-Reggae" bezeichnen, bringen sie in Mundart auf die Bühne.

„Ich bin im Dialekt aufgewachsen”, erklärt Bandmitglied Christoph Wimmer, der „den erdigen Klang, die Sprachrhythmik und die Dynamik” dieser Ausdrucksform schätzt und „den Schmäh und die Kraft auf die Bühne bringen“ will. „Ich bin mit Ostbahn Kurti, Ludwig Hirsch, Lukas Resetarits, Wolfgang Ambros groß geworden, da ist schon eine große Liebe für Dialekt vorhanden.”

Die Bandmitglieder stammen aus dem Bezirk Mödling, haben die ersten Konzerte in der redbox als Zuschauer erlebt und bald ihre ersten Schritte auf der Bühne in der Eventlocation getan. Nach einem erfolgreichen Support-Auftritt für „Time for Pride" in der redbox und den darauffolgenden positiven Rückmeldungen der zuständigen Konzert-Koordinatoren reifte die Idee, eine Konzertreihe ins Leben zu rufen.

Die 9-köpfige Live-Band performt Songs, die ihre Wurzeln sowohl im traditionellen Roots Reggae als auch in Rock, Funk, Hip Hop, Electronic und Elementen der Weltmusik haben. Eine besondere Beziehung gibt es zu „Freemeyend“, einer 11-köpfigen Reggae/Ska Formation mit Basis in Wien, die man den Fans im Rahmen der Tanzveranstaltung nicht vorenthalten wollen. Los geht's mit der Konzertreihe "mundartig in Mödling" am 18. November in der redbox.