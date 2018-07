Ausstellungen sind die Spezialität von Friedrich Decker, der seit 1988, also seit dem Gründungsjahr, dem Kultur- und Museumsverein angehört. Anlässlich des 600-Jahr-Jubiläums von Laxenburg wurde offenbar, was der Marktgemeinde fehlte: ein Museum.

Der damalige Bürgermeister Heinrich Schneider, VP, unterstützte diese Idee, erster Vereins-Obmann wurde Walter Heidenreich, der Ehrenobmann bis zu seinem Ableben im Frühjahr dieses Jahres blieb.

So wie sein Vorgänger absolvierte Decker eine technische Ausbildung. Und auch an Ideen mangelt es Decker nicht. Er pflegt gute Kontakte zum NÖ Landesmuseum, dem Museum der Völker in Schwaz in Tirol sowie dem Diözesanmuseum in Graz. Außerdem: „Ich scheue mich nicht, mit diversen Institutionen Kontakt aufzunehmen. So kommen wir auch immer wieder zu Leihgaben.“ Für das nächste Jahr ist bereits eine Ausstellung über Brauchtum in Österreich geplant.

Die Jubiläumssausstellung „30 Jahre Museum Laxenburg“ öffnete am Freitag, 6. Juli um 19 Uhr ihre Pforten. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die schönsten Objekte, die der Verein in 30 Jahren erworben, geliehen und gekauft hat.