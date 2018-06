Die Proben zu den ersten Sommerfestspielen in Brunn am Gebirge sind mit dem Musical „Blutsbrüder“ von Willy Russell im Bruno angelaufen.

Am Donnerstag, den 19. Juli ist Premiere, die Vorstellungen finden jeweils von Donnerstag bis Samstag statt, bis einschließlich 11. August wird gespielt.

Maya Hakvoort (Musical Production) und ihr Team sorgen somit für einen außergewöhnlichen kulturellen Sommer in Brunn am Gebirge. „Lassen Sie sich verzaubern und vergessen Sie Ihren Alltag beim Musicalsommer 2018 im Bruno-Festsaal“, zeigt sich Hakvoort in einer Probenpause bei strahlender Laune.

Als Veranstalter zeichnet die Gemeinde Brunn verantwortlich, Gerhard Feichter, Kulturreferent und Vizebürgermeister, ÖVP, erklärt dazu: „Der Cast für diese Sommerproduktion ist unübertroffen, das haben wir der künstlerischen Leiterin Maya Hakvoort zu verdanken. In der Fülle so viele Profis zusammenzubekommen ist schlichtweg eine Sensation.“

Hakvoort ist nicht nur für die Produktion verantwortlich, sondern steht auch selbst als Hauptdarstellerin auf der Bühne. Sie ist stolz auf ihr Team, das mit Drew Sarich, Daniel Eckert, Johannes Huth, Ann Mandrella, Thomas Weissengruber, Stephanie Lorenz-Staufer und Matthias Trattner nicht nur hochrangig besetzt ist, sondern auch viel Theatererfahrung aufweist.

Mit Blutsbrüder produziert die beliebte Musicaldarstellerin und eingebürgerte Brunnerin ihr erstes Musical, das seine viel beachtete Erstaufführung 1983 im Londoner West End feierte.

Die Inszenierung in Brunn am Gebirge übernehmen Dean Welterlen als Regisseur und Jeff Frohner als musikalischer Leiter. Für die Choreographie zeigt Lorna Dawson verantwortlich.

Hakvoort ist der Überzeugung, dass „Theater kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit für die Gesellschaft ist und für jeden zugänglich sein sollte“. Ihre Inspiration zu Blutsbrüder war: „Ich möchte Emotionen mitgeben, da im Alltag Gefühle nie so geballt erlebt werden können wie an einem einzigen Theaterabend.“