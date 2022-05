Sommerfestspiele Brunn am Gebirge: "Ab in den Wald"

Werbung

Stephan Sondheims (1930 bis 2021) Musicals sind nicht für klassische Ohrwürmer bekannt. Gerade deshalb sind Sondheims Welterfolge wie „Sweeney Todd“ („Der teuflische Barbier aus der Fleet Street“) oder das märchenhafte „Into the Woods“ („Ab in den Wald“) von einem perfekten Gesamtpaket abhängig. Maya Hakvoort ist als Produzentin der Sommerfestspiele Brunn am Gebirge (Veranstalterin ist die Marktgemeinde) Garantin für höchste Qualität. Sie weiß, wem sie als Darsteller, Musiker und Leading Team vertrauen kann. Ihrem Ruf kann niemand widerstehen. Zum Glück für Brunn am Gebirge, zum Glück für das Publikum, das – ob der für Laien nicht allzu großen Bekanntheit des Stücks - mit geringen Erwartungen in die Vorstellung geht; und selbige hochzufrieden verlässt.

Es ist eben jenes Gesamtpaket, das den (Märchen-)Abend zu einem abwechslungsreichen, komödiantischen und schlussendlich nachdenklichen macht. Einen der Darsteller hervorzuheben, ist ungerecht. Jeder einzelne leistet den Beitrag, den Regisseur Dean Welterlen vorgibt und erwartet. Da sitzen jede Bewegung, jede Mimik, jeder Ton. Für den Besucher bewahrheitet sich eine alte Weisheit: das Spannende an Theaterabenden ist, dass man das Unerwartete erwarten kann. Im Falle von „Into the Woods“ eine grandiose Verbindung von Schauspiel und Gesang; die ist mehr als in vielen anderen Musicals notwendig.

Womit wir wieder beim Gesamtpaket sind. Brunn am Gebirge kann sich glücklich schätzen, Maya Hakvoort & Co im Ort zu haben. Denn eines ist klar: auch im Londoner Westend oder am New Yorker Broadway müssten sich diese Produktion und dessen Team nicht verstecken.

Eine Kostprobe gibt es unter youtu.be/5im09huNQA4

Tickets unter http://sommerfestspiele-brunn.at

