Der abenteuerliche Weg zum Mond

Die Musikpädagogen Elisabeth Jahrmann und Michael Weiland haben zum 3. Mal einen Musicalworkshop mit 15 Mädchen zwischen 8 und 14 Jahren abgehalten und dabei das Schulmusical „UFO - Kein Wunsch ist Schnuppe“ von Gerhard A. Meyer und Thomas Haag einstudiert.

Diesmal sind die Kinder in die Zukunft eingetaucht, in der es bereits möglich ist, einen Ausflug zum Mond zu machen. Mit Weltraum-Scootern und Raumschiff waren sie auf der Suche nach einem UFO und gerieten dabei in einen Meteoritenschwarm. Doch der Sternschnuppenstaub brachte die Abenteuerlustigen zurück auf die Erde.

Es wurde nicht nur gesungen und getanzt, auch das Bühnenbild und die Kostüme haben die Kinder selbst gestaltet. Bei der Vorführung überzeugten die Talente auf der Bühne im „Stella Nova“-Saal der Dorfgemeinschaft Breitenfurt das Publikum. Lang anhaltender Applaus war der verdiente Lohn.