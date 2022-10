Ab in den Süden: Mödlinger Symphonische Orchester in Griechenland

Nach mehr als zwei Jahren intensiver Planung und Vorbereitung, war es für das Mödlinger Symphonische Orchester (MSO) endlich soweit: Es konnte der Einladung in den Süden Folge leisten und nach mehrmaligen pandemiebedingten Verschiebungen seine lang ersehnte Tournee nach Griechenland in die Tat umsetzen. Dass die AUA wetterbedingt erst mit eineinhalb Stunden Verspätung abfliegen konnte, tat der Vorfreude des Orchesters keinen Abbruch.

Im Gegenteil, einige der Musiker packten kurzerhand ihre Instrumente aus und gaben den wartenden Passagieren im Flugzeug ein spontanes Konzert – natürlich mit begeistertem Applaus der Zuhörer. Davon berichtet auch die AUA auf ihrer Homepage. Das Orchester durfte in Griechenland fünf unvergessliche Tage verleben. Die beiden – nahezu ausverkauften – Konzerte im Kalamata Megaron und im Mani Sonnenlink in Kardamili unter der Leitung von Daniel Auner waren ein großartiger Erfolg.

Hast du Töne: Die MSO-Mitglieder gaben in luftigen Höhen ein Spontankonzert in der AUA-Maschine. Foto: Foto MSO

Der Pianist Aris Alexander Blettenberg, der in Kalamata seine Wurzeln hat und der Gewinner des letzten Beethoven-Wettbewerbs ist, begeisterte mit seiner unglaublich gefühlvollen und virtuosen Interpretation des C-Dur Klavierkonzerts von Wolfgang A. Mozart.

Die schwungvollen Melodien der Strauß-Dynastie entführten das griechische Publikum in der zweiten Hälfte des Konzertes auf eine Reise ins Wien des 19. Jahrhunderts. Speziell das Open-Air-Konzert im Mani Sonnenlink unter griechischem Sternenhimmel wird nicht nur den Besuchern, sondern auch den Orchestermitgliedern lange in Erinnerung bleiben. Das MSO hat mit diesen beiden Konzerten – an denen auch die österreichische Botschafterin in Griechenland teilgenommen hat – die Rolle der Stadt Mödling als kulturelles Zentrum bestätigt.

