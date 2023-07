Viele Konzertabende und ein fulminanter Abschluss

Die Sommerspiele Schloss Hunyadi 2023 sind Geschichte: Vier Wochen lang gab es insgesamt 12 Veranstaltungen, sechs Kabarett- und sechs Konzertabende. Zuletzt dominierte die Musik, das Publikum durfte sich über klassische Kammermusikabende genauso freuen wie über Jazz, Pop und - als fulminanten Abschluss - ein Konzert mit dem Vibrafonisten Martin Breinschmid, seinen „Prisoners of Swing“ und den „Some Like It Hot-Dancers“.

„Der Beginn gestaltete sich, was die Besucherzahlen betraf, etwas zaghaft“, bilanziert der Intendant, Horst Kies, „was aber auch kein Wunder ist, da es an diesem Abend sehr stark regnete“. Dennoch war das Publikum von Daniel Auner, der laut Kies „ein fantastischer Geiger und Dirigent ist“ begeistert.

Für den Intendanten war „das Programm sehr bunt gemischt. Interessant war das Konzert der Wiener Kammersymphonie mit der Lesung unter dem Titel “Der Zauber von Sprache und Musik““. Kies dachte, dass „diese Kombination nicht so gut angenommen würde, was aber nicht der Fall war, denn hier sollte Musik mit Sprache gleichgestellt werden“. Auch vom Konzert mit Stefan Plank war Kies begeistert, trug doch der Trompeter im Begleitung seiner singenden Frau auch Eigenkompositionen vor. „Ein wenig schade“ fand der Organisator, dass „das Jugendkonzert etwas flau war, doch das Abschlusskonzert war wiederum ein voller Erfolg“. Alles in allem habe Kies „ein sehr gutes Gefühl, wir machen das 2024 ganz sicher wieder“.