Blasmusik Mödling: Mit Schwung ins neue Jahr

Ein Farewell an die Corona-Zeit, eine Hommage an die 1920er-Jahre, ein musikalischer Blick nach Böhmen und eine Komposition des Begründers der Beethoven-Musikschule, Rudolf Knarr – das Neujahrskonzert der Blasmusik Mödling wartete mit einem abwechslungsreichen Programm auf. Kapellmeister Max Paul eröffnete mit der aus seiner Feder stammenden Fanfare der Stadt Mödling den musikalischen Reigen.

Mit George Gershwins „An American in Paris“ bewies das Ensemble Mut, „Corona-Marsch“, „Baby-Elephant-Walk“ und „Maske in Blau“ signalisierten Hoffnung, die Zeit der Beschränkungen endlich hinter sich zu lassen. Vier ambitionierte Posaunisten und eine Tuba (Theresia Krenn, Levin Schüller, Stephan Schüller, Tobias Wittmann und Reinhard Lerch) bekamen in „Frösche und Dinosaurier“ ihren Auftritt.

Mit „Die schönen Augen“ von Rudolf Knarr erinnerte das souverän agierende Orchester an einen 1981 verstorbenen Mödlinger Komponisten, dessen Nachlass gerade aufgearbeitet wird.

Das böhmisch angehauchte Finale bot Sommertheater-Intendant Andi Berger die geeignete Bühne, um an den schon im Gange befindlichen Vorverkauf der Inszenierung von „Der brave Soldat Schwejk“ zu erinnern.

„Zurück zur Normalität“ ist auch das Motto für das ambitionierte Orchester, dessen Probenraum saniert wurde und das mit der Aktion „Sesselspende“ Paten sucht, die mit 40 Euro den Ankauf des Sitzmöbels sponsern.

