75 Jahre und kein bisschen leise

Der Chor hat im Rahmen der Festveranstaltung die historischen Ereignisse der letzten 75 Jahre als Roten Faden musikalisch eingebaut. Zu hören sind Lieder von Edith Piaf, Catarina Valente, Cliff Richards, Hildegard Knef, Hubert von Goisern, Musik aus dem Musical „Hair“, eine Rock- and Roll-Tanzeinlage, einen Tango, aber auch die berühmte Tanzeinlage aus „Dirty Dancing“ (Time Of My Life). Selbstverständlich sind auch die Beatles vertreten. Durch das Programm führt Victor Kautsch.

Es wird aber auch Klassisches und Bodenständiges zu hören sein. Unter anderem den „Gefangenenchor“ aus Nabucco in Erinnerung an die Coronazeit, die Europahymne und das Kärntnerlied „Trag mi Wind“ im Gedenken an verstorbene Chormitglieder. Der Schlusssong „We Are The Champions” soll als Ausdruck der Freude verstanden werden, dass es den Chor trotz allem Auf und Ab immer noch gibt und auch weiter geben wird, denn das Credo des Vereins lautet: „Singen macht glücklich“. Tickets unter

www.musikfreunde.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.