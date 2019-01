Der "Blonder Engel" ist ein Linzer Musiker und Unterhalter. Er selbst bezeichnet sich als Konzeptkünstler und Sitzmusiker. Mit nacktem Oberkörper, goldene Leggins und Engelsflügeln tourt er durch Österreich und landet am Donnerstag, 31. Jänner auch in Mödling in der Bühne Mayer.