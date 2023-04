Auch die Organisation spielt alle Stücke

Wolfgang Weißensteiner, Leiter des Musikschulverbandes Brunn am Gebirge-Maria Enzersdorf, unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit administrativer Unterstützung im Musikschulumfeld, um immer komplexer werdende Ansprüche abzudecken: „Viele Gemeinden und deren oberste Vertreter sehen hier Einsparungspotenzial, in der Marktgemeinde Brunn am Gebirge sieht man das Gott sei Dank anders.“ Jeder neue Schüler, jede neue Schülerin bedeutet eine Fülle an bürokratischen Aufgaben. Darüber hinaus bietet eine Musikschule die Möglichkeit, sich in einem Ensemble zu entfalten und mit den neu eingegliederten Kunstschulen ein attraktives Rundumangebot.

Für Weißensteiner steht außer Zweifel: „Für die Schulleitung bedeutet eine administrative Unterstützung eine große Entlastung, zudem ist unser akademisch ausgebildetes Lehrpersonal im Unterricht wertschöpfender eingesetzt.“ Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ergänzte: „An unserer Musikschule hat auch die Mitarbeit von Renate Feiks und ihrer Nachfolgerin Bettina Gebhart deutlich gezeigt, dass deren fachliche Qualifikationen, Eigeninitiative und Einsatz für das Gesamtbild einer modernen Musikschule unverzichtbar sind.“ Bettina Gebhart übernahm im August alle Sekretariatsaufgaben, allen voran, „Direktion und das gesamte Lehrerteam in allen administrativen und organisatorischen Belangen zu entlasten“.

Kreativakademie

Seit dem Schuljahr 2021/22 hat NÖ den Ausbau der Musik- und Kunstschulen begonnen. Dabei ist die Einbindung der Kunstfächer in das bestehende Musikschulsystem einzigartig in Österreich. Die Kreativakademie-Standorte Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Mödling und Gaaden befinden sich in einer von zwei NÖ-Musik- und Kunstschulmodellregionen. Hier werden neue Kunstfächer als Hauptfachkurse angeboten, womit ein erster Schritt gesetzt wird, um die Musikschulen zu regionalen Musik- und Kunstschulen zu erweitern.

www.musikschulverband.at/kunstschulen

