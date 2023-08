„Homebase“, „5/8erl in Ehr'n“ und „Sturm & Klang“

Mit starken musikalischen Akzenten kann der Mödlinger Kultursommer heuer punkten. Großer Beliebtheit erfreuen sich die „Homebase Summit“-Konzerte im Konzerthof des Gemeindeamts, betont Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ: „Sie laufen hervorragend, sie waren eigentlich eine Idee der Corona-Zeit, wir haben uns entschieden, sie in den Kultursommer zu implementieren.” Die insgesamt sieben Veranstaltungen unter der Intendanz von Martin Arnold laufen noch bis September. Noch zu hören: Am 30. August (20 Uhr) Dieter Schnell mit dem Multikultiorchester, am 6. September (20 Uhr) Leonard Paul, Max Paul und Martin Arnold. „Die Konzertreihe hat sich als Fixpunkt etabliert und erweist sich als Publikumsmagnet, sie bleibt auch weiterhin bestehen”, betont Schimanowa.

Zweifellos wird auch das Konzert von “5/8erl in Ehr'n”, zu hören im Rahmen der Klangbogen-Reihe am 23. August ebenfalls im Konzerthof, ein musikalisches Highlight. Die Wiener Band ist nach knapp 17 Jahren Bandgeschichte ein Fixstern am Himmel der österreichischen Musiklandschaft und hat sechs Amadeus-Award eingeheimst. Ihr Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban, sowie ihre einzigartige Instrumentierung prägen den unverwechselbaren Bandsound. Ihr Hit „Siasse Tschik“ hat 5/8erl in Ehr´n 2011 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Wieder Zeit für „Sturm und Klang“

Heuer wird es auch das „Sturm und Klang”-Festival geben. Der Vorverkauf für die von Rainer Praschak ins Leben gerufene Veranstaltung hat bereits begonnen. Unter dem Motto „Eine Stadt, ein Tag, ein Ticket” laden Stadtgalerie, Bühne Mayer, Redbox, Spitalskirche und Galerie Arcade am 2. 9., ab 17.30 Uhr, zu Events - unter anderem mit Aze, Salami Sux, Tuell & Tränen, Sophia Blenda, Alicia Edelweiss.

www.sturmundklang.at

Rainer Praschak und Kulturstadtrat Stephan Schimanowa (l.) präsentieren das Programm für "Sturm und Klang". Foto: privat

Bei jeder Veranstaltung des Kulturreferats könnten vergünstigte Karten im Rahmen der Aktion Hunger auf Kunst und Kultur bezogen werden.